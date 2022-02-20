البنتاجون: روسيا لن تقرر مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، إصرار واشنطن على ألا تكون هناك علاقة لروسيا بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".





وقال الناطق باسم البنتاجون جون كيربى: "بعض القضايا، بالطبع، ليست على جدول الأعمال، لكننا قدمنا عددا من المقترحات الجادة ونتوقع أن تستجيب روسيا لها". وأردف: "نعلن أن مسألة عضوية أوكرانيا يجب أن تبت فيها أوكرانيا وحلف شمال الأطلسى، هذا ليس قرارا لبوتين. من الواضح أننا قدمنا عددا من المقترحات الجادة التى لم ترد عليها روسيا بعد على أساس المعاملة بالمثل".

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