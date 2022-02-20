نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd للتسجيل واستعلام حالة التأهل برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط بوابة الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الرسمي للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وفق طريقة التقديم التي سيتم تناولها من خلال المقال، حيث تم تخصيص منصة الضمان المطور فقط من أجل استقبال كافة الطلبات التي تتعلق بعملية التسجيل في الضمان أو الاستعلام عن حالة الطلب للتعرف على نتيجة التأهل هل المتقدم مؤهل أم غير مؤهل، ويتم تحديد الأهلية بناءً على معايير وشروط الاستحقاق الجديدة التي تم تطويرها من جانب الوزارة، ومن خلال المقال نرفق شروط الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل في برنامج الدعم 1443.

بوابة الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي وبدء نفاذه رسمياً بالمملكة العربية السعودية لكي يشتمل على فئات لم تكن موجودة من قبل وفق النظام القديم، وقد قدمت دعوتها لجميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتسجيل في البرنامج والتقديم عليه من خلال موقع الضمان المطور الجديد عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء.

فهي أنشأت منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وأكدت على استمرار عمل البوابة السابقة حتى تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل، حيث تستمر في العمل لمدة ستة أشهر قبل إغلاقها وإحلال المنصة الجديدة فقط محلها، وقد أوضحت الوزارة الفارق بين المستفيدين الحاليين والمتقدمين الجدد من حيث المدة المتاحة للتسجيل وهل يلزم تسجيل ضمان اجتماعي جديد للمستفيدين الحاليين وفق النظام السابق أم لا.

حيث أكدت على استمرار استقبال طلبات التقديم في الضمان المطور لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج في منتصف نوفمبر لعام 2021م، وذلك لمستفيدي الضمان الحاليين، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد فلا نهاية لتسجيلهم في البرنامج، حيث يستمر موقع الضمان الاجتماعي الجديد في استقبال الطلبات بشكل مستمر دون تحديد نهاية لذلك، ويجب على كافة المستفيدين التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور خلال المدة المذكورة عن طريق تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط بوابة الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضح نظام الضمان الاجتماعي المطور الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يكون من المتأهلين في البرنامج، ويأتي على رأس هذه المتطلبات أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة بالمملكة على مدار العام السابق على تاريخ التقديم، وأن يكون مواطناً سعودياً باستثناء ثلاث فئات يمكن معرفتهم من خلال النقاط التالية:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين. أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي. ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

والالتزام باستيفاء المتطلبات الخاصة بالوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، إلى جانب الالتزام بخطط التوظيف والتأهيل التي توفرها للمستحقين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ويجب ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة، وألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد المستقل أو الأسرة الحد المانع من الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن معرفة طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور الآن.

كما يجب ألا يكون مالكاً لأصول وثروات عالية القيمة، حيث تؤثر حالة المتقدم المادية على الاستحقاق والأهلية، ويرجع ذلك لأن الهدف من البرنامج هو مساعدة الفئات الأشد حاجة بتوفير ما يلبي متطلباتهم الأساسية في ظل الظروف الراهنة جراء الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها لائحة النظام، ويمكن الولوج إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd لتسجيل طلب جديد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.