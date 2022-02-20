نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحبها عبر منصة ابشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحب السيارة عبر منصة ابشر تعد أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة التابعة لوزارة الداخلية في المملكة الهدف تسهيل وتيسير الأمور على طلب نقل الملكية وذلك دون الذهاب إلى مقر المديرية العامة للمرور كل هذه الأمور من طريقة نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحب السيارة عبر منصة ابشر في المملكة نشرحها بجانب إلقاء الضوء حول باقى المعلومات الهامة في صدد هذا الموضوع.

خطوات نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحب السيارة

خطوات نقل ملكية السيارة في السعودية تتم بطريقة إلكترونية عبر منصة ابشر للخدمات بتقديم طلب من البائع لمشتري محدد بعينه وبعد ذلك يقوم المشتري باستكمال طلب نقل الملكية مع اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال بعض البيانات منها:

اسم مستخدم.

رمز التحقيق.

كلمة المرور.

وبعد قم بالضغط على “زر التشغيل الدخول”.

ستفتح أمامك الصفحة الرئيسية لمنصة ابشر بها مجموعه من الخيارات اضغط على خدمات أمامك في قائمة خدمات المركبات.

قم باختيار خدمة مبايعة المركبات.

انقر على عرض المركبة للبيع.

ثم حدد السيارة المراد نقل ملكيتها.

يوجد بيانات مطلوبة يجب تعبئتها حول السيارة والمشتري مثل.

قم بتحديد نوع التقويم ثم تاريخ الميلاد.

يوجد أمامك قائمة منسدلة اختر منها بنك البائع.

ادخل رقم الحساب البنكي.

اكتب ما يكفي من العنوان.

ثم الضغط للمتابعة.

اضغط للموافقة علي الاقرار.

ثم تأكيد الطلب.

أهم الخطوات التي تخص المشتري

الدخول إلى منصة ابشر للتسجيل. اضغط على خدماتي. ثم انقر على خدمات المرور. اختر منها خدمة مبايعة المركبات. وبعد اضغط على طلبات الشراء ثم اختر السيارة. عليك تحديد بنك المشتري ثم ادخل رقم الحساب. اكتب العنوان ثم الضغط على متابعة. اضغط للموافقة على الاقرارت بعد قراءتها ثم النقر على تأكيد.

كم رسوم نقل ملكية السيارة 1443

تكلفة نقل ملكية سيارة خاصة حوالي 150 ريال سعودي. تبلغ نقل تكلفة نقل ملكية سيارة نقل خاص حوالي 150 ريال سعودي. رخصة نقل ملكية الحافلات الصغيرة حوالي 150 ريال سعودي. قيمة نقل ملكية السيارة الأجرة حوالي 300 ريال سعودي. رخصة نقل ملكية سيارة النقل العام حوالي 300 ريال سعودي. رسوم نقل ملكية الحافلات العامة حوالي 300 ريال سعودي. تكلفة نقل ملكية الدراجة الألية حوالي 150 ريال سعودي. رخصة نقل ملكية مركبات الأشغال العامة حوالي 300 ريال سعودي.

كيف ادفع الرسوم المخصصة لنقل ملكية السيارة 1443

لكى تقوم بدفع رسوم نقل ملكية السيارة عليك الذهاب إلى الصراف الألي هو السير خلف الخطوات الأتية:

اذهب إلى احد أجهزة الصراف الألي الراجحي قم بإدخال البطاقة الائتمانية في المكان المحدد لها.

اكتب الرمز السري قم بالضغط على الخدمات الحكومية اضغط على مدفوعات.

ثم اختر خدمات المركبات.

عليك اتباع التعليمات الظاهرة أمامك لاستكمال عملية الدفع.

كيف يتم نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحب السيارة

تعد منصة ابشر منصة خدمية الإلكترونية تابعة لوزارة الداخلية تعمل على تقديم العديد من الخدمات والمعاملات الحكومية لتوفير الوقت والمجهود ومن ابرز هذه الخدمات أن يستطيع المشتري نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحب السيارة بطريق إلكترونية عبر منصة ابشر من خلال اتباع خطوات إلكترونية يقوم بها البائع والمشتري معا لنقل ملكية السيارة بالإضافة إلى ذلك دفع رسوم نقل السيارة بشكل إلكتروني أيضا.