نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس تمويل شخصي لسداد المديونية 2.5 مليون للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس داخل المملكة العربية السعودية، قام عدد من البنوك بتقديم أفضل العروض التمويلية وتقديم خدمات مجانية للمواطنين والمقيمين أيضاً أحتفالاً بيوم التأسيس، حيث تحتفل بتأسيس المملكة السعودية في يوم 22 فبراير من كل عام، وذلك تبدأ الخصومات والعروض الجبارة لجميع الأفراد، فهو عطلة رسمية، وقام بنك الراجحي ومصرف الإنماء بتقديم عروض وخدمات مجانية لهذا اليوم لجميع العملاء مع فتح حساب جاري، وأيضاً لك حرية الحصول على التمويل الذي ترغب به وتحتاج إليه، ولك تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ونصف ريال سعودي لجميع المواطنين السعوديين، والغير سعوديين.

عروض يوم التأسيس

يقدم بنك الراجحي عروض ليوم التأسيس بالسعودية يبدأ من 20 فبراير وحتى 24 فبراير، شروط التمويل التقاعدي، وهذا العرض هو لتمويل سداد المديونية والحصول على التمويل الشخصي المرن بأقل قسط شهري، ومبلغ تمويلي مناسب لجميع العملاء، حتى يتم سداد المديونية والذي يصل حتى مليوني ونصف ريال، وبعد أن يتم سداد المبلغ للبنوك الأخرى سوف يتم وضع باقي المبلغ في حسابك الجاري في البنك، وإليك خطوات فتح حساب في بنك الراجحي للأفراد، والتمويل بدون رسوم إدارية، وأيضاً بفترة سداد تصل إلى 60 شهرا للسعوديين، أما المقيمين ففترة السداد تصل إلى 63 شهراً، والفائدة السنوية تبدأ من 0.89% وسوف تحصل على التمويل بإجراءات سريعة وتحويل المبلغ التمويلي إليك بعد موافقتك على الشروط المطلوبة.

مزايا عروض تمويل يوم التأسيس

العرض بدون كفيل فلا يشترط وجود ضامن، والتمويل متاح لغير السعوديين والمتقاعدين والموشكين على التقاعد، ومن أهم ما يميز هذا التمويل أنه سيكون هناك تأجيل لأول قسطين من التمويل، وأيضاً في حالة العجز الكلي سيكون هناك إعفاء من سداد باقي الأقساط، أو لا قدر الله الوفاة، وهناك بعض الإجراءات والشروط التي يجب أتباعها حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون تعقيدات.

شروط تمويل سداد المديونية

للمواطنين السعوديين والسعوديات يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما وحتى 60 عام.

للمقيمين يجب أن يكون العمر من 23 عام وحتى 55 عام.

وجود سجل ائتماني جيد.

الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

أن تكون جهة العمل من ضمن الجهات المعتمدة لدى مصرف الراجحي.

طريقة التقديم على عرض يوم التأسيس

ستتمكن من الحصول على العرض في اليوم المحدد له وكما سبق وذكرنا بأنه سيبدأ من اليوم العشرون من شهر فبراير وحتى 24 فبراير سوف يستمر لمدة 4 أيام، وقم بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، أو الاتصال برقم خدمة عملاء مصرف الراجحي على الرقم المجاني 8001241222 للعملاء الجدد.