نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس السعودي 1443 وأهم التخفيضات على المنتوجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس، يتابعها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل الاستفادة من التخفيضات والخصومات التي ستطلقها المحلات التجارية بمناسبة الاحتفال للمرة الأولى بيوم التأسيس السعودي والذي حدد بتاريخ 22 فبراير 2022 بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وسيتم الاحتفال به كل سنة، وهو يوافق تاريخ تأسيس المملكة سنة 1727 م، وأيضا سيصبح يوم إجازة رسمية ستمنح لكل المواطنين الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص بالسعودية. وستمنح أيضا عطلة للطلاب من أجل منحهم الفرصة والوقت للاحتفال بهذا اليوم المميز في حياة كل المواطنين السعوديين. حيث سيتم تخفيض أسعار العديد من المنتجات الإلكترونية والسيارات والأثاث، وسنتطرق إلى الموضوع بشكل مفصل من خلال مقالنا.

عروض يوم التأسيس

تم وضع العديد من عروض يوم التأسيس السعودي، ومنها عروض السيارات، إذ سيتم إطلاق الكثير من العروض المميزة للسيارات في السوق السعودي. وكذلك تم وضع عروض خاصة من أجل الصيانة وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة للجميع. ومن بين الشركات التي تقدم عروض مميزة شركة الجميح للسيارات، وهي تتيح لكل العملاء القدامى أو الجدد مختلف العروض المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة الوعلان لتجارة السيارات عروض وتخفيضات خاصة. وكذلك شركة أم جي السعودية تقدم عرضا قويا لجميع المواطنين، ويمكنهم الحصول على الإصدار المميز الأسود لسيارة إم جي RX8 بسعر كاش. وأصبحت متاحة الآن في العديد من فروع الشركة بالمملكة، كما أعلنت هذه الشركة عن قيامها بعروض أخرى بمناسبة ذكرى التأسيس.

عروض يوم التأسيس جرير

تقدم جرير تخفيضات مميزة على مختلف الأجهزة الإلكترونية، إذ سيتم خصم نسبة خصم 45% على شاشة هاير UG التي كان سعرها 4899 ريال سعودي، وبعد التخفيض 2649 ريال. كذلك تم تخفيض سعر جهاز شاومي 11 بنسبة 11% وأصبح سعره حاليا 2399 ريال سعودي. كذلك شاشة بينكيو زوي XL2731 تم تخفيض سعرها وأصبح حاليا 994 ريال سعودي.

علاوة على ذلك، آيفون 13 تم تخفيض سعره أيضا وأصبح متاحا بقيمة 3599 ريال. وآيفون 13 ميني تم الخصم عليه بـ 6% ليصبح سعره 3099 ريال، أما هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 3 فقد أصبح سعره حاليا بالتخفيض 6599 ريال. كما تم وضع خصومات بنسبة عشرين بالمائة على شاشات الألعاب الإلكترونية. وتم وضع خصم بنسبة ستون فالمائة على شاشة ال جي NANO75 والتي أصبح سعرها حاليا 2999 ريال.

عروض الطيران

تم وضع عروض خاصة بالطيران ضمن عروض يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية. إذ سيتم تنظيم رحلات إلى بانكوك بعد أيام من يوم التأسيس تحديدا بتاريخ 28 فبراير. وستكون بسعر مناسب يقدر بـ 1499 ريال، كما يمكن للمواطنين أن يحصلوا على خصم بنسبة خمسة عشر بالمائة باستخدام الرمز الترويجي ITHRA15. وستقام أيضا مسابقة المطلوب فيها كتابة نص إبداعي والجائزة هي 295 ذهبية نقدية.

عروض الأثاث

ستقدم الكثير من شركات الأثاث عروض خاصة ليوم التأسيس، مثل شركة ميداس التي التي أعلنت عن خصومات لمختلف منتوجاتها بنسبة 22%. وهذا بشعار “الضريبة علينا”، ويمكنكم أن تستغلوا فرصة هذا العرض من أجل اقتناء ما تريدونه من مفروشات. كما قدمت المطلق تخفيض على سرير كوين 180 *200 سم بنسبة 75%. وأيضا سيخفض سعر مفروشات الأطفال 90 * 200 المصنوع من الخشب الطبيعي دياجون.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم الاحتفال به في كل أرجاء المملكة بتاريخ 22 فبراير، وستقدم بهذه المناسبة الكثير من التخفيضات والعروض المميزة التي تناسب كل مواطني المملكة، ويمكنهم أن يقتنوا السلع ويستفيدوا من الخدمات ويذهبوا في رحلات بهذه المناسبة التي تعتبر فرصة لا تعوض بالنسبة لهم.