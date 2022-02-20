نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة.. موعد مباراة الشباب والأهلي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والأهلي ، تختتم مساء الإثنين 21 فبراير 2022، مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 وذلك بمواجهة قوية، تعتبر صعبة على طرفيها، حيث يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، لقاء حاسم لا يقبل القسمة على اثنين، يجمع فريقا الأهلي والشباب ، حيث يطمح قلعة الكؤوس إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه – بصفته أكثر الأندية تتويجًا به – منذ 2016، فيما يأمل الليث الأبيض في إضافة لقب رابع في بطولة كأس الملك.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بالتفاصيل الكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الشباب والأهلي والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين وتاريخ المشاركات والإنجازات، إضافة إلى تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في كأس الملك .

مباراة الشباب والأهلي

على خير تختتم مساء الإثنين، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي الملقبة أيضًا بـ أغلى الكؤوس ، بمواجهة نارية تضم الشباب ضد الأهلي .

فـ الشباب يأمل في مصالحة جماهيره، بعد خسارته المدوية في الجولة 21 من الدوري السعودي أمام الهلال بخماسية نظيفة.

والتي أفقدت شيخ الأندية وصافة البطولة لحساب النصر ، الذي فاز بدوره بصعوبة على الباطن .

بينما يأمل الأهلي في إنجاز ولو من بوابة البطولة الثانية في السعودية ، بعد ابتعاده تمامًا عن المنافسة في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

فيما نستعرض ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء مباريات الجولة 21 :

وهذا ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين :

يُشار إلى أن مباريات دور ربع النهائي من كأس الملك ستشهد مواجهات غاية في القوة والإثارة.

يتصدرها بالطبع الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض حيث مباراة النصر والهلال .

إلى جانب مباراة التعاون والاتحاد والتي تمثل أهمية كبرى لجماهير العميد.

نادي الشباب

مع أصحاب الديار، نادي الشباب السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يسعى جاهدًا إلى مواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم.

حيث كان منافسًا شرسًا لـ الاتحاد متصدر الدوري السعودي ، غير أن الأخير نجح في الابتعاد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، خاصةً بعد فوزه على النصر في الأسبوع 21.

وبالعودة إلى الكأس السعودية ، فقد انطلقت رحلة شيخ الأندية في النسخة الـ47 من دور الـ16.

إذ نجح الشباب في إقصاء ضمك، بعد الفوز بنتيجة (5-0)، سجل خلالها المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور ثنائية.

على صعيد المشاركات، يسجل شيخ الأندية حضوره رقم 31 في البطولة، والتي حصد خلالها اللقب 3 مرات.

كان آخر لقب حصده الشباب في كأس خادم الحرمين عام 2014 ، وللمفارقة أنها جاءت على حساب الأهلي.

حيث فاز الشباب على الأهلي في المباراة النهائية وقتها بنتيجة (3-0).

نادي الأهلي

في المقابل، يخوض نادي الأهلي السعودي مواجهة الإثنين، باحثًا عن فوز، يروي به ظمأ جماهيره، في ظل حالة عدم الاستقرار الذي يعيشه أهلي جدة مؤخرًا.

وفي مشاركته رقم 38 في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها، بدأ قلعة الكؤوس مشواره أيضًا في دور ثمن النهائي.

حيث أطاح بصعوبة بـ نادي الفيصلي ، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، والفضل بعد الله يرجع لـ المهاجم السوري عمر السومة ، بهدفه في الدقيقة 88.

تاريخيًا، حصد الأهلي لقب كأس الملك 13 مرة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه الاتحاد بفارق 4 ألقاب.

كانت آخر تتويجات أهلي جدة بالبطولة في نسخة 2016 ، وذلك على حساب النصر، بعد الفوز في النهائي بنتيجة (2-1)، في لقاء امتد للأشواط الإضافية، سجل خلالها السومة هدفين في الدقيقتين 24 و115، فيما سجل هدف العالمي الوحيد أحمد الفريدي في الدقيقة 61.

تاريخ مواجهات الشباب والأهلي

على صعيد المواجهات الأهلاوية الشبابية في بطولة كأس الملك ، فقد جمعت الثنائي 9 لقاءات، بحسب ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الشباب في 5 مباريات، بينما حقق الأهلي الفوز في 4 مواجهات.

على صعيد الأهداف، سجل الليث الأبيض 15 هدفًا، فيما أحرز قلعة الكؤوس 8 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الأهلي والشباب فكانت فوز شيخ الأندية بنتيجة (6-1).

جاء ذلك خلال مواجهة الأهلي ضد الشباب في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين 2008 ، قبل أن يوقف اللعب عند الدقيقة 89 في فضيحة انسحاب تاريخية للأهلي آنذاك، بعد ادعاء أكثر من لاعب الإصابة والسقوط وصل إلى 4 لاعبين، لتجنب المزيد من الأهداف الشبابية.

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي ضد الشباب في دور محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهت بفوز الليوث بنتيجة (4-3) في ريمونتادا مثيرة على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الأسبوع الـ15.

موعد مباراة الشباب والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة الشباب ضد الأهلي ، مساء الإثنين، في تمام التاسعة إلا الثلث ( 8:40 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الثلث ( 7:40 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الثلث ( 5:40 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الأهلي والشباب ، فسيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم – كما اعتدنا في “ثقفني” – بالإعلان عنه قبل ساعات من انطلاق المباراة.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث القمة الشبابية الأهلاوية ، عبر فضائيتي SSC5 SD و SSC5 HD .

وحول معلق مباراة الأهلي والشباب ، فهو المعلق الرياضي السعودي المتألق فهد العتيبي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار على موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين في الموسم الحالي من كأس خادم الحرمين، وتاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأهلي والشباب .