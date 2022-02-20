أوباميانغ يقود برشلونة لعبور محطة فالنسيا

أمطر برشلونة مضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، الأحد، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإسباني.

رباعية برشلونة حملت توقيع النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (23 و38)، وفرانكي دي يونغ (32) وبدرو غونزاليس لوبيز (63)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض كارلوس سولر باراغان (52). وبهذه النتيجة تقدم برشلونة للمركز الرابع برصيد 42 نقطة من 24 مباراة، متساويا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف. ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

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