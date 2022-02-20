عاجل- الطوارئ الروسية: أكثر من 60% من اللاجئين فى دونباس هم من الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس السبت، عن تسيير أول قطار يحمل لاجئين لوجانسك ودونيتسك من منطقة روستوف إلى فارونيج الروسية.

وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسى ألكسندر تشوبريان -بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك": "إن أول قطار مع لاجئى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج".

وأضاف تشوبريان: "أرسلنا أول قطار من روستوف وعلى متنه 500 شخص إلى مركز إقامة مؤقتة فى فارونيج".