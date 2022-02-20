عاجل.. الجيش الأمريكى يبدأ مناورات قرب حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، اعتزامها إرسال 3 آلاف جندى إضافى إلى بولندا، على خلفية الأزمة المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قبل أسبوعين، أن حوالى 350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا إلى بولندا.
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