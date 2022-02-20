ريابكوف: الغرب يتهرب من الحوار مع موسكو حول مبدأ عدم قابلية الأمن...

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، أن الغرب يتهرب من الحوار مع موسكو حول قراءات مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.
وفي تصريحات متلفزة قال ريابكوف: "إنها مسألة يتهرب خصومنا عن مناقشتها، وذلك بشكل سافر وحتى بقدر من التحدي".
وذكر ريابكوف أن وزير الخارجية الروسي بعث عشرات الرسائل إلى نظرائه في مختلف دول العالم، لكنه تلقى رسالتين قصيرتين فقط "حول لا شيء"، مضيفا: "هذا هو مستوى الأداء الحالي في الاتحاد الأوروبي والناتو".
ووصف الدبلوماسي الجوابين القصيرين اللذين تلقاهما لافروف من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أنهما "شكليتان" من حيث مضمونهما.
وفي 28 يناير بعث لافروف إلى نظرائه في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا رسالة حول ملف عدم قابلية الأمن للتجزئة، مشيرا إلى أن موسكو تنتظر من هذه الدول أجوبة على المستوى الوطني وليس ردا جماعيا.
وأفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل لاحقا بأنه وجه رسالة جوابية إلى لافروف دعا فيها موسكو إلى "الحوار وسحب القوات من بيلاروس وكذلك عن حدود أوكرانيا ومن القرم". من جانبه صرح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ بأنه دعا موسكو في رسالته إلى لافروف لخوض مفاوضات جديدة حول الوضع في أوكرانيا والشفافية العسكرية وتقليص المخاطر والحد من الأسلحة.
وأعرب قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح، عن استغرابه من أن الرد على رسالة الوزير الروسي جاء من كل من رئيس الدبلوماسية الأوروبية والأمين العام للناتو، رغم أن رسالة لافروف لم يتم توجيهها إليهما.
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