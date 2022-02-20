تقديم طلب دعم سكني عبر برنامج الشيخ زايد وأهم الشروط

تقديم طلب دعم سكني عبر برنامج الشيخ زايد يشكل البرنامج واحدة من الإضافات المهمة والبارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتلبية حاجتهم في توفير المسكن الملائم، عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أوالاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية، والإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق، تتوفر لجميع الفئات في المجتمع الإمارات، خصوصًا الأيتام والأرامل، إذ يجري إعطاؤهم الأولويّة في الحصول على وحدات للسكن، تسديد القروض الممنوحة من جهة أخرى لغرض السكن شريطة ألا تكون قد انقضت مدة 3 سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض، يعد البرنامج من أهم المؤسسات الاتحادية بالدولة لما تقوم به من عمل ريادي وفاعل يساهم بصورة واضحة في دعم المواطنين.

تقديم طلب دعم سكني عبر برنامج الشيخ زايد

الدخول إلى موقع برنامج الشيخ زايد للإسكان. ثم النقر على أيقونة مقدمي الطلبات. بعد ذلك إدخال رقم البلدة. وإدخال رقم الأسرة. يتم النقر على إرسال.

شروط دعم السكن من برنامج زايد

أن يكون من مواطني الدولة و يحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي. أن يكون عائلا لأسرة، عدا كبار السن والمعاقون، والأيتام. ألا يكون مالكا لمسكن ملائم يعيش فيه مع الأسرة. إذا كان الراتب الشهري لطالب السكن أكثر من 10 آلاف درهم يصنف الطلب على أنه قرض. إذا كان أقل من 10 آلاف درهم يصنف على أنه منحة من الدولة. لا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن حكومي. تستحق المطلقة و لديها أبناء شريطة أن تثبت حضانتهم بحكم صادر من المحكمة المختصة. عزباء شريطة أن لا يقل عمرها عن (35) عاماً وأن يكون قد توفى والديها أو أحدهما وليس لديها مسكن يأويها.

والجدير بالذكر يجب تعبئة بيانات مقدم الطلب، ومنها رقم البلدة، والإمارة حسب خلاصة القيد، وهاتف المنزل، وهاتف العمل، والبريد الإلكتروني الخاص به، وغيرها من البيانات المطلوبة للحصول على الدعم، كما يجب ذكر تفاصيل الحالة الاجتماعية والوضع السكني، يتم تحديد المساعدة المطلوبة، سواء لشراء سكن جديد أو بناء سكن، أو إضافة أو توسعة أو صيانة، مع تحديد نسبة الإنجاز.