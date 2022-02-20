نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث زادت الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني بعدما ان تم اعتماد رسمياً تلك النتائج اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو سنبدأ الآن فى استعراضها الكترونياً من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني الكترونياًعلى مستوى جميع المحافظات العراقية على مستوى بغداد وذي قار او صلاح الدين او النجف او غيرها من المحافظات العراقية، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخرا عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق، حيث قد تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول فى الجامعات العراقية، عليه بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً على نحو نتابعه الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على نحو خطوات نبدأ الان فى استعراضها وعرضها أمام حضراتكم على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور امامكم النتائج

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج الكترونياً بعدما ان تم الانتهاء من عمليات رفع نتائج القبول الموازي فى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ملفات pdf