عاجل.. بايدن يجتمع مع فريقه الأمنى فى الغرفة السرية بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حدة التوترات فى أوكرانيا، مع ورود أنباء عن تبادل لإطلاق النار وقصف على الشريط الحدودى فى دونباس.

وأعلن الجيش الأوكرانى، مساء اليوم الأحد، تعرض قواته لقصف مدفعى وبالهاون من مناطق الانفصاليين فى شرق البلاد.

وقررت وزراة الدفاع الروسية، إغلاق جزء كبير من المجال الجوى فوق بحر آزوف، جراء حشود من الجيش الأوكرانى قرب الحدود.

وأفادت قناة "CBS" الأمريكية، أن المخابرات الأمريكية أكدت صدور أوامر للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.