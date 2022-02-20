عاجل- اشتعال الأوضاع فى شرق أوكرانيا.. الجيش يستعد للهجوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح انفصاليو شرق أوكرانيا، أن الجيش الأوكرانى يستعد لهجوم بعد قصف مدفعى على طول خط التماس. فيما أعلن الجيش الأوكرانى، مساء اليوم، تعرض قواته لقصف مدفعى وبالهاون من مناطق الانفصاليين فى شرق البلاد.

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