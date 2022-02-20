عاجل.. أوكرانيا تنشر خرائط لمواقع الملاجئ استعدادا للغزو الروسى

جدة - نرمين السيد - نشرت السلطات فى أوكرانيا، اليوم الأحد، خرائط لمواقع الملاجئ فى حال وقوع غزو روسى على البلاد، حسبما أفادت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - نشرت السلطات فى أوكرانيا، اليوم الأحد، خرائط لمواقع الملاجئ فى حال وقوع غزو روسى على البلاد، حسبما أفادت قناة "العربية". وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية، عن تأكيد المخابرات الأمريكية لصدور أوامر للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

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