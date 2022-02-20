نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها مع حضراتكم الان حيث يدور حدة الترقب والقلق بين عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من خلالها ينتقل طلاب وطالبات العراق الى المرحلة الاعدادية، عيه نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بالعراق

تدور حدة التوتر والقلق من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الاول حيث تتواصل حتى الآن عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب من أجل اتمام اعمال رفع نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الكترونياً من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان عمليات تصحيح ورصد الدرجات تتواصل العمل عليها من أجل تجهيز عرض نتائج الطلاب على نحو ملفات pdf ستكون منتشرة على مواقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول إلكترونيا

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الكشف والاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور النقر على الفور على ايقونة عرض الدرجات لتكون أمامكم فوراً نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول، على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا فى الاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج