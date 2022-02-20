اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي.. بيان مقتضب وصورة

أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب، الأحد، أن الرئيس جو بايدن عقد اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفق ما أظهرت صورة للاجتماع. وذكرت وسائل إعلام أميركية محلية أن لقاء بايدن بأعضاء فريق أمنه القومي، استمر أكثر من ساعتين بقليل، وسط تصاعد التوتر بين واسنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية. وبعد انتهاء الاجتماع، تم الإعلان عن تغيير في جدول بايدن، إذ قال البيت الأبيض إنه سيتوجه إلى ولاية ديلاوير بدل البقاء في العاصمة واشنطن، قبل أن يعلن مجددا عن بقاء الرئيس في واشنطن هذه الليلة.

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