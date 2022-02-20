وصول أول قطار يحمل نحو 450 لاجئا من دونباس إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن أكثر من 60% من اللاجئين فى دونباس هم الأطفال.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس السبت، عن تسيير أول قطار يحمل لاجئين لوجانسك ودونيتسك من منطقة روستوف إلى فارونيج الروسية.
وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسى ألكسندر تشوبريان -بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك": "إن أول قطار مع لاجئى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج".
وأضاف تشوبريان: "أرسلنا أول قطار من روستوف وعلى متنه 500 شخص إلى مركز إقامة مؤقتة فى فارونيج".
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