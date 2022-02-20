الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا بعد تفريق المحتجين

جدة - نرمين السيد - استعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا اليوم الأحد بعد شلّه لمدة 24 يوماً بسبب احتجاج سائقى الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة لاحتواء وباء كورونا.





وحسمبا أفادت قناة "العربية- الحدث"، أعلنت السلطات، ظهر الأحد، أنها قبضت على 190 متظاهراً وأزاحت نحو 50 عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع فى المدينة المعروفة بهدوئها.

وبعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعّدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع مؤكدةً أن الوقت حان لمغادرة سائقى الشاحنات.

وقد أدت عملية الشرطة الكندية إلى تفريق معظم المحتجين، لكن السلطات قالت إن "عملية الشرطة لا تزال مستمرة"، موضحةً أنها قامت بوضع سياج حول مبنى البرلمان الكندى "لضمان عدم خسارة المنطقة المستعادة".

ولم يشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" فى المكان الأحد سوى حفنة من المتظاهرين المتبقين. ورفض الكثير من هؤلاء الاعتراف بالهزيمة، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط من أجل الرفع الكامل للقيود المفروضة لمكافحة كورونا والتى تعد من بين الأكثر صرامة فى العالم، رغم تخفيف بعضها فى الأيام الأخيرة.

ورغم عودة الهدوء أخيراً إلى أوتاوا، فإن الحركة الاحتجاجية التاريخية التى بدأت فى أواخر يناير الماضى قد يكون لها آثار دائمة على النقاشات السياسية فى البلاد.

وألهمت حركة الاحتجاج الكندية آخرين خارج حدود البلاد، لا سيما فى فرنسا ونيوزيلندا.

ولم تحدد أوتاوا بعد التأثير الاقتصادى النهائى للأزمة التى شُلت خلالها أيضاً العديد من المعابر الحدودية الرئيسية بين الولايات المتحدة وكندا، وأجبرت كثيراً من المصانع على تعليق الإنتاج.

وتظهر استطلاعات الرأى أن الكنديين الذين كانوا مؤيدين لحركة احتجاج سائقى الشاحنات فى بدايتها، ناؤوا بأنفسهم عنها فى الأيام الأخيرة.

ولم يعلق رئيس الوزراء جاستن ترودو على التطورات فى وسط أوتاوا، ويبدو أنه يريد النأى بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة بشدة بسبب تفعيله قانون إجراءات الطوارئ الذى نادراً ما يُستخدم فى زمن السلم.