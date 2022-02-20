ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك إطلاق نار كثيف متبادل على جانبي خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا، مشيرة إلى تصاعد القصف على الشريط الحدودي في دونباس.

وأضافت قناة العربية، أن أوكرانيا تنشر خرائط لمواقع الملاجئ في حال وقوع غزو روسي، لافتة إلى أن الانفصاليين بشرق أوكرانيا يسمحون للنساء والأطفال بالمغادرة ويمنعون الرجال.

وقال انفصاليو شرق أوكرانيا: الجيش الأوكراني اتخذ خطوات تصعيدية على خط التماس في دونباس، متابعين: الجيش الأوكراني يستعد لهجوم بعد قصف مدفعي على طول خط التماس.

فيما أعلنت روسيا وصول أول قطار يحمل نحو 450 لاجئا من دونباس إلى فولغوغراد الروسية .

وفى وقت سابق أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي - في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي - "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديا وماليا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".

وأضاف أن "الكرملين يتدخل في حقوق أوكرانيا في تقرير مصيرها وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب - في وقت سابق اليوم - عن "قلقه البالغ" من إمكانية استخدام أحداث مدبرة ذريعة لتصعيد عسكري في أوكرانيا، داعيا "لضبط النفس، الذي تبديه كييف في وجه الاستفزازات المستمرة".