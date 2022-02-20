طريقة تنزيل فيفا 22 بعد تحديثات انتقالات اللاعبين الجديدة للموبيل

فيفا 22 وفي هذه اللعبة يمكنك السير عبر شوارع باريس حتى ملعب حديقة الأمراء حيث يتم تحسين اللعبة لتصبح أكثر واقعية للمستخدمين، ويوجد جمهور في المدرجات حتى تحس، وكأنك ترى مباراة حقيقية عبر الهاتف، وتعد لعبة فيفا أحد اكثر الالعاب شهرة، حيث تعتبر لعبة رياضية، وتم إصدارها سنة 1993م، ويتم تحديثها كل سنة من خلال شركة إلكترونيك ارتس، وتعد من أكثر الألعاب مبيعًا حيث تم إصدار أكثر من 20 جزء من سلسلة fifa إلي الان وتعمل علي العديد من منصات ألعاب الفيديو جيم منها بلاي ستيشن وأكس بوكس وتعمل علي جميع منصات الهواتف الذكية بعد تطوير الجزء الخاص بالهاتف وسوف نستعرض الان طريقة تحميل fifa 22 للموبيل بخطوات بسيطة.

مزايا لعبة فيفا 22 للاندرويد الاصدار الاخير

وضع خطط جديدة يستطيع الشخص عن طريقها التحكم في اللعبة.

إتاحة ميزة البيع والشراء بين المستخدمين، والقدرة على التدريب وذلك طبقًا للقيمة التسويقية.

تعرض لعبة فيفا ٢٢ الكثير من المباريات المباشرة وهذا يعمل على زيادة الإثارة بين اللاعبين.

تتيح تصوير الملعب من زوايا مختلفة من خلال استخدام الكاميرات.

توجد في اللعبة ميزة تدريب المستخدمين لزيادة قدراتهم على اللعب.

يستطيع اللاعبين تفعيل الوضع التلقائي.

تنزيل لعبة فيفا 22 للاندرويد الاصدار الاخير

افتح متجر جوجل بلاي على الهاتف الخاص بك.

اكتب في خانة البحث فيفا 22.

ثم قم بالضغط على أمر تثبيت وانتظر لكي يتم تنزيل اللعبة.

وبعد ذلك سيطلب منك تسجيل الدخول عن طريق كتابة بريدك الإلكتروني ثم تختار الفريق الذي تريده.

ثم قم بالنقر على أمر تأكيد.

تستطيع الآن التمتع باللعبة ومشاركتها مع أصدقائك، وعائلتك.

طريقة لعب لعبة FIFA Mobile 22