جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الطوارئ - فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أنه "فى الوقت الحالى، أعلنت 30 منطقة فى روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.
وتصاعد التوتر فى دونباس منذ أيام بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق فى إقليم دونباس لقصف مدفعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن جاهزية 250 نقطة إقامة مؤقتة لاستيعاب 28 ألف لاجئ من دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.