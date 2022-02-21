البيت الأبيض: بايدن يناقش الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، تحدث ماكرون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفى مكالمة منفصلة، مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وفى أخرى من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك. مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه يجب على الغرب والولايات المتحدة التعاطى بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية.
وقال قصر الإليزيه، فى بيان له، إن الرئيسين اتفقا على تعزيز العمل الدبلوماسى من أجل المضى على أساس المحادثات الأخيرة التى شاركت فيها جميع الأطراف المعنية، وعقد لقاء على أعلى مستوى لتحديد النظام العالمى الجديد والأمن فى القارة الأوروبية.
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