موعد مباراة الأهلي والشباب، يترقب جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية المباريات التي ستقام اليوم في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك حيث يلتقي التعاون والإتحاد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت السعودية كما يقام اليوم ديربي الرياض بين النصر والهلال في نفس البطولة ويلتقي الهلال والشباب فهو يوم كروي دسم بين الأندية السعودية حيث يعد بطولة كأس الملك من البطولات المهمة والمعروفة في عالم كرة القدم السعودي ويبحث الشباب في هذه المواجهة عن الانتصار والخروج من مأزق الهزيمة الكبيرة في بطولة الدوري حيث هزم الفريق بخماسية نظيفة أمام الزعيم السعودي نادي الهلال لذلك يسعى الفريق إلى مصالحة جماهيره أمام الأهلي وعلى الجانب الآخر كان الأهلي قد تعادل أمام الفيحاء في الجولة الماضية بالدوري السعودي بهدف لكل فريق وبعد ابتعاد الفريق كثيراً عن تحقيق بطولة الدوري حيث يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة لتكون هذا هو اللقب الذي يسعى الفريق لتحقيقه هذا الموسم ولا يريد أن يخرج من البطولة حتي تحقيق اللقب.

موعد مباراة الأهلي والشباب في ربع نهائي كأس الملك والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي والشباب اليوم الإثنين 21/2/2022 في مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فيصل بن فهد في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسيتم إذاعة أحداث المبارة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية SSC 6 ومن المقرر أن يتولي قيادة المباراة طاقم تحكيم روسي بقيادة الحكم الدولي سيرجي إيفانوف.

موعد مباراة التعاون والإتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كما يلتقي التعاون مع الإتحاد اليوم في نفس الدور من البطولة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة وتقام المباراة على ملعب الملك عبدالله ببريدة وكان الفريقان قد التقي يوم الخميس الماضي بالدوري السعودي وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق حيث يسعى كل فريق إلى فوز والزحف نحو لقب البطولة ويتصدر الإتحاد ترتيب الدوري السعودي بينما يأتي التعاون في المركز الحادي عشر.