نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صك الإعالة الإلكترونية 1443 وخطوات استخراجه وشروطه والمستفيدين منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة صك الإعالة الإلكترونية 1443 أحد الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة العدل السعودية، والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة، بدلًا من تكبد مشقة التوجه للوزارة والانتظار عدة أيام لاستخراجه، وهذا ما تسعى في تحقيقه الحكومة السعودية بتحقيق رؤية السعودية 2030 وتقنين ثورة التحول الرقمي، حيث لا يعتبر أمر استخراج صك الاعالة الالكترونية فقط هي الخدمة التي تقدمها وزارة العدل بل استطاعت توفير عدة خدمات الكترونية ساهمت كثيرًا في إنجاز العديد من الأمور على المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على خطوات استخراج صك الإعالة الالكترونية والشروط التي يجب توافرها، وما هي الفئات التي يمكنها الاستفادة منه.

صك الإعالة الإلكترونية 1443

أتاحت وزارة العدل السعودية للمرأة استخراج صك الإعالة الالكترونية للأبناء من خلال موقعها الرسمي، والذي يساعدها على تقديمها للدعاوى المنظورة أمام القضاء، سواء أكان بسداد النفقات، أو للحصول على الميراث، حيث يعتبر صك الإعالة بمثابة إثبات أن الأم هي من تعول أطفالهم ولها الحق على التصرف في أموالهم لحين وصولهم للسن القانوني لاستلام ميراثهم، لذا حرصت وزارة العدل على تسهيل الأمور على المرأة، فقدمت خدمة استخراج الصك الكترونيًا بشكل سريع وسهل جدًا.

خطوات استخراج صك الإعالة الالكترونية 1443

من أجل استخراج صك الاعالة الالكترونية 1443 بكل سهولة، يجب مبدئيًا زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

الضغط على الخدمات الالكترونية من خلال النافذة الرئيسية بالموقع.

اختيار خدمات المحاكم بالضغط عليها.

ثم اختيار تقديم الطلب للدوائر النهائية.

سيتم تغيير الصفحة، وتظهر كل المعلومات الخاصة بالخدمة.

ثم الضغط على الدخول إلى الخدمة.

بعدها على الفور ستتغير الصفحة مرة أخرى وسيتم الضغط على طلب جديد.

ثم ستظهر عدة خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين يتعين اختيار (خدمة طلب إعالة) للحصول على الصك بالضغط عليها.

بعدها ستتغير الصفحة مرة أخرى، وستظهر بعض من الحقول الفارغة التي يجب على المتقدمة ملؤها بالبيانات الثبوتية والتأكد من صحتها.

يجب اختيار المحكمة التابعة لها، وملء كل البيانات الخاصة بالشهود أيضًا.

بعد الانتهاء من ملء كل البيانات المطلوبة، سيتم اظهار رقم الطلب يجب الاحتفاظ به.

ثم القيام بالطباعة حتى يسمح للمتقدمة ارفاقه مع الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى المنظورة أمام القضاء.

ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستخراج صك الإعالة الالكترونية 1443؟

أتاحت وزارة العدل السعودية استخراج صك الإعالة الالكترونية للمرأة بكل سهولة، ولكن حددت بعض الشروط التي يجب توافرها مثل:-

يجب ملء كل الحقول الإلزامية من أجل استخراج صك الإعالة للحصول على النموذج الالكتروني.

أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة وتقدم الأوراق التي تثبت ذلك، وفي حالة إن كانت مطلقة يجب ارفاق المستندات التي تثبت عدم إنفاق زوجها على أطفاله.

أن تكون المتقدم للحصول على صك الإعالة الكترونية سعودية الجنسية، متزوجة من سعودي الأصل والمنشأ.

حجز موعد مسبق عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع الحرص على تأكيد الحضور.

عدم زواج المرأة للمرة الثانية أثناء قيامها بالتقديم للحصول على صك الإعالة الكترونيًا.

الفئات المستفيدة من استخراج صك الإعالة الالكترونية 1443

أو بالأحرى من يستطيع الحصول على صك الإعالة الالكترونية، مبدئيًا هذه المستند القانوني يتم استخراجه في حالة وفاة الزوج، أو وقوع الطلاق الرسمي بين الزوجين وعدم إنفاقه على الأبناء، أو المرأة التي يهجرها الزوج بدون إنفاق.

وبهذا يتضح الفئات التي يمكنها استخراج صك الاعالة الالكترونية 1443 بكل سهولة من خلال زيارة موقع وزارة العدل السعودية، والتي تتمثل في:-