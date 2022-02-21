مرسيليا يهدر فرصة تقليص الفارق مع سان جيرمان المتصدر

فشل أولمبيك مرسيليا في استغلال تعثر باريس سان جيرمان المتصدر، وخسر بشكل مفاجئ 2-صفر أمام كليمو، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

وخسر سان جيرمان للمرة الثانية فقط هذا الموسم، عندما سقط أمام نانت، السبت، ليهدي مرسيليا فرصة تقليص فارق 13 نقطة مع القمة.

لكن كليمو الصاعد إلى دوري الأضواء أفسد هذا المخطط، وتقدم بهدف مبكر من محمد بايو، ثم أضاف هدفا قرب النهاية عن طريق ضربة رأس من البديل جيم أليفينا بعد ركلة ركنية.

وتجمد رصيد مرسيليا عند 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن نيس ثالث الترتيب، الذي فاز 1-صفر على أنجيه في وقت سابق الأحد، بفضل هدف من جاستن كلويفرت.

وكان بوسع نيس الفوز بعدد أكبر من الأهداف، لكنه أهدر عددا كبيرا من الفرص.

وحصد ستراسبورغ صاحب المركز الرابع نقطة واحدة خارج أرضه بالتعادل 2-2 مع سانت إيتيين المتعثر، الذي سجل هدفا بواسطة التونسي الدولي وهبي الخزري.

وقضي سانت إيتيين أغلب الموسم في منطقة الهبوط، لكن هذا التعادل رفع رصيده إلى 22 نقطة، وتقدم إلى منطقة الأمان.

ويحتل سانت إيتيين المركز 16، ويتقدم بنقطة وحيدة على رباعي المؤخرة تروا ولوريان وميتز وبوردو.