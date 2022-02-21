بايدن وماكرون يناقشان جهود "الدبلوماسية والردع" بشأن روسيا

قال البيت الأبيض، الأحد، إن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلال اتصال هاتفي "الدبلوماسية وجهود الردع الجارية" بشأن التعزيز العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا.
وكان ماكرون قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وفي مكالمة منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وجاءت محادثات بايدن وماكرون الهاتفية وسط مخاوف غربية من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.
وبحسب الإليزيه، تحادث الرئيس الفرنسي مجددا مع نظيره الروسي لمدة ساعة، مساء الأحد، بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضا مع نظيره الأميركي.
وسبق لماكرون أن تحدث بعد ظهر الأحد لنحو ساعتين مع نظيره الروسي، في إطار سلسلة محادثات بين رؤساء الدول في محاولة لتجنب نشوب نزاع مسلح في شرق أوكرانيا.
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