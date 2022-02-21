عاجل.. قوات روسية تنتقل لمرحلة الهجوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "نيويورك تايمز" فى تقرير لها، أن الاستخبارات الأمريكية، أبلغت بايدن أن لديها معلومات موثوقة حول تحرك عسكرى روسى قريب، حسبما نقلت قناة "العربية".

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن إعلان بايدن عن قرب الغزو الروسى كان يهدف لفضح وتعطيل خطط الكرملين، مشيرة إلى أن الكرملين طور سيناريوهات لحرب على عدة مراحل ضد أوكرانيا.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إدارة بايدن تثق بالمعلومات الاستخباراتية وأعلنت أن بوتين قرر الغزو.