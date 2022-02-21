نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول قشور الموز لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قشر الموز من أهم ما يستخدم لعمل افضل الوصفات الطبيعية التي تحل العديد من مشاكل البشرة، فهو يساعد في تفتيح البشرة ونضارتها بشكل أفضل وذلك لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد في تغذية الجلد وتعويضه لما يفتقده من عناصر، والان سوف نتعرف على كيفية عمل كريم لتفتيح والعنايه بالبشرة في المنزل بكل سهولة وكيفية تطبيقه بشكل تفصيلي.

طريقة عمل كريم قشور الموز لتفتيح البشرة

قشور الموز لها العديد من الفوائد عند تطبيقها على البشرة، وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الهامة جدًا للبشرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي لها دور فعال في مقاومة الالتهابات، والقضاء على الحبوب التي تظهر على البشرة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

قشر اربع حبات من الموز.

كوب كبير من اللبن الحليب.

حبة واحدة من البطاطا المسلوقة غير منزوعة القشر.

ملعقة من عصير الليمون المركز كبيرة الحجم.

طريقة التحضير

من خلال استخدام الخلاط الكهربائي، قومي بمزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا، وذلك من خلال وضع المكونات وخلطها بشكل مستمر حتى الحصول على مزيج بني اللون كريمي.

يمكنك وضع الخليط في علبة محكمة الغلق.

وزعي الخليط على البشرة وقومي بفرك البشرة به جيدًا على شكل حركات دائرية.

اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر جيدًا.

يستخدم هذا الخليط لتفتيح جميع أجزاء الجسم المراد تفتيحها، كما يستخدم أيضًا لتفتيح الوجه بشكل فعال، والرقبة أيضًا واليدين.

ماسك قشر الموز مع الكركم لتفتيح الوجه

كلنا نعلم دور الكركم الرائع في تفتيح البشرة، ويمكنكم الان استخدامه لعمل افضل قناع مع قشور الموز للحصول على أفضل نتيجة ممكنة وهي كالآتي:

المكونات

قشور اربع حبات من الموز.

أربع ملاعق من الكركم.

ربع كوب من المياه.

طريقة التحضير والتطبيق