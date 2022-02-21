صحف أميركية: القوات الروسية تلقت الأمر بغزو أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام أميركية عدة، الأحد، عن مصادر استخبارية لم تسمّها قولها، إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات مفادها أن الأمر أُعطي إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التأكيد، الجمعة، أنه "مقتنع" بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتن قرر مهاجمة أوكرانيا.

ونسبت الصحيفة الأميركية هذه المعلومات إلى مصادر استخبارية غير محددة، من دون أن تنشر أي اقتباسات مباشرة.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يؤكد البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية أو ينفوا هذه المعلومات التي نقلتها أيضا وسائل إعلام أميركية أخرى.

وأعلن مسؤول في البنتاغون، الجمعة، أن أكثر من 40 بالمئة من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيرا إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.

وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثا ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، التأكيد أن "كل شيء" يشير إلى أن روسيا "توشك على" غزو أوكرانيا.