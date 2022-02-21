هاتف iPhone 14 مميزات الهاتف وعيوبه سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة أيفون العالمية عن هاتف IPhone 14 في العام الماضي 2021 وبالتحديد في شهر أكتوبر، حيث أعلنت عنه الشركة في مؤتمر صحفي، فقد يبلغ حجم الشاشة 6.1 بوصة، بينما أيفون برو ماكس 14 يبلغ حجم شاشته 6.7 بوصة، أما عن أبعاد الهاتف فقد يبلغ طوله 160.8 مم، عرضه 78.1 مم، وسمك الهاتف 7.7 مم، الوزن 240 جرام، كما أن الإطار الجانبي للهاتف مصنع من مادة الفولاذ التي تقاوم الصدأ، وظهر الهاتف مصنوع من الزجاج المتين.

مميزات هاتف iPhone 14

يدعم هاتف أيفون شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G بسرعة 1.2 جيجا بايت للجيل الرابع، أما الجيل الخامس بسرعة 3.7 جيجا بايت.

الهاتف مدعوم بوسائل حماية، حيث تم تصنيعه من زجاج سيراميك مقاوم لصدمات والخدش وطبقة الشاشة مقاومة للعلامات الزيتية وبصمات الإصبع.

الهاتف مصنوع من مادة الفولاذ ومقاوم للماء لمدة 30 دقيقة.

يدعم الهاتف تقنيات HDR10، وDolby Vision.

يدعم الهاتف تقنية True-Tone لقياس ألوان الضوء ودرجة السطوح، كما تشمل تلك التقنيات عدة حساسيات لوضح عدة ألوان منها التدرج اللوني، الوضع الليلي، وضع حماية العين.

يدعم هاتف أيفون 14 تقنية النطاق العريض UWB، وSiri المساعد الشخصي، وكذلك تقنية Apple Play.

كاميرات الهاتف: الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12 ميجا بكسل لكلاً منهما، وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 4K.

نوعية البطارية ليثيوم أيون وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط وتصل الي 50 في المئة في نصف ساعة، أما سعة البطارية 5 الآلاف أمبير.

الهاتف به مستشعر للبصمة مدمجو من الشاشة للأمان.

ألوان الهاتف مختلفة ومتعددة ومنها ألوان حديثة: كاللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الخوخ الباهت، واللون الأخضر الداكن.

الهاتف له 4 إصدارات تختلف في الذاكرة، حيث أن الإصدار الأول أيفون 14 ميني، أيفون 14 برو، أيفون 14 برو ماكس.

عيوب هاتف أيفون IPhone 14

جهاز IPhone 14 لا يدعم توسيع الذاكرة خارجياً، ولا يدعم Micro SD ويكتفي بذاكرة الهاتف الداخلية، 64 جيجا بايت، 125 جيجا بايت، 256 جيجا بايت.

يفتقد الهاتف منفذ لسماعات الأذن 3.5 مم.

سعر هاتف IPhone 14

الجدير بالذكر أن هاتف أيفون 14 سيتم إطلاقه في المملكة العربية السعودية بسعر 4100 ريال سعودي، أما في العالم بسعر 1100 دولار أمريكي، وفي الأسواق المصرية بسعر 17200 جنية.