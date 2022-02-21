نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني” الاستفسار عن تأخر الدفعة sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني، حيث زاد البحث من قبل الأشخاص المستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي وهذا سواء الضمان الاجتماعي المطور القديم أو الضمان الاجتماعي المطور عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد، وهذا للتواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بخصوص راتب الضمان الاجتماعي، وسنتابع معكم كيفية التواصل مع الوزارة بخصوص اي مشكلة أو استعلام فتابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي تويتر

نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور، حيث كان آخر ما جاء كان عن الراتب الخاص الضمان المطور والموعد النهائي الذي حددته الوزارة لنزول الراتب.

حيث انتظر مئات المواطنين والمواطنات في المملكة ممن تم قبولهم مؤخرا في الضمان المطور كما تعرفنا في الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1443 راتب الضمان الخاص بهم بيوم 20 فبراير 2022، وقد تفاجئ المواطنين أن اليوم قد مر بدون نزول الضمان الخاص بهم.

وهذا على الرغم من أنه تم صرف الدفعة الأولى بيوم 20 يناير الشهر الماضي وهذا ما جعل المستفيدين يتوقعون أن يتم صرف الدفعة التالية بنفس الموعد، ولكن تم توضيح أنه تم تحديد موعد جديد ونهائي لصرف رواتب الضمان المطور، والذي سيكون بمطلع كل شهر، وقد تعرفنا على تفاصيل هذا القرار في مقال الموعد النهائي لنزول الضمان المطور.

الاستعلام عن الضمان المطور

ويمكنك عمل الاستعلامات الخاصة بك في حالة اذا كنت راغبا في معرفة كم المبلغ الذي ستحصل عليه في الدفعة القادمة أو في حالة معرفة حالة الطلب الخاصة بك بكل سهولة ويسر بنفسك دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان المطور عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك.

بعد الدخول لحسابك اختر الطلبات في حالة اذا كنت تريد الاستعلام عن طلبك.

يمكنك الاستعلام عن المبلغ في الدفعة القادمة والمبالغ المعلقة في حسابك في الضمان الاجتماعي أيضا.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني

أما في حالة اذا كان الاستعلام الخاص بك بخصوص تأخر الدفعة أو عدم نزولها في حسابك البنكي أو أي مشكلة أخرى لا يمكنك حلها عبر الموقع فيجب عليك التواصل فورا مع رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني فورا، وهذا عن طريق الاتصال بالرقم التالي: