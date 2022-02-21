بأقل راتب 50,000 ريال تمويل بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى إمكان

بأقل راتب شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي كما تمنح الشركة التمويل الميسر والتمويل الإضافي بدون رسوم إدارية على مبلغ التمويل خلال شهر فبراير بالكامل كميزة تمويلية إضافية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا كما يمتاز التمويل لدى شركة إمكان بالعديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل الميسر بأقل راتب بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى سنتين لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في أراضي المملكة.

كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل إمكان مصرف الراجحي

يوجد العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة إمكان لذلك وفرت الشركة التمويل الميسر والتمويل الإضافي وغيرها من التمويلات المتوفرة لخدمة المواطن السعودي حيث يمتاز التمويل الشخصي الميسر بأنه بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب وغيرها من المزايا التمويلية التي يمكن توفيرها بالكامل بعد توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج توفير أقل دخل شهري ثابت يبدأ من 1900 ريال سعودي للمتقاعدين و2000 ريال سعودي لعملاء مصرف الراجحي السعودي.

كذلك يحتاج دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال لغير عملاء مصرف الراجحي السعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

إيضًا التمويل يطلب توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم للتمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي.

العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين يبدأ من خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

كذلك التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي يطلب فترة عمل ستة أشهر على الأقل لجميع العاملين في القطاع الخاص فقط.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة

في المملكة الآن بأقل راتب شهري يمكنا الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل حيث يمنح التمويل للمتقاعدين بعد توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال كذلك يحتاج التمويل الشخصي الميسر دخل ثابت يبدأ من 2000 ريال سعودي إذا كان المتقدم عميل من عملاء بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين توضيح كافة المزايا التمويلية كما يلي بكافة التفاصيل: