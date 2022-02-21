انفصاليو أوكرانيا يعلنون مقتل شخصين بقصف حكومي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، أعلنوا الاثنين مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الحكومية في كييف.

ونقلت الوكالة عن ممثلي جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد قولهم، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقبل يومين، قالت قوة العمليات المشتركة التابعة للجيش الأوكراني، إن جنديين قتلا فيما أصيب أربعة آخرون، في قصف استهدفهم شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام روسية في حينه أن قذيفة أصابت منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارا في سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى.

ونفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائف على الأراضي الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة.