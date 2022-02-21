جونسون: نرحب بالتزام بوتن بالحل الدبلوماسي فى أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الأحد، إن الالتزام الذى قطعه الرئيس الروسى فلاديمير بوتن أمام نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إشارة تحظى بالترحيب على أن بوتن ربما لا يزال على استعداد للانخراط فى حل دبلوماسى للأزمة الأوكرانية.





وتحدث جونسون إلى ماكرون بعد أن أجرى الرئيس الفرنسى اتصالا مع بوتن. وقال متحدث باسم داوننغ ستريت: "أشار رئيس الوزراء إلى أن التزام الرئيس بوتن أمام الرئيس ماكرون إشارة مُرحب بها على أنه ربما لا يزال على استعداد للانخراط فى إيجاد حل دبلوماسي". وأضاف المتحدث: "شدد رئيس الوزراء على أن صوت أوكرانيا يجب أن يكون محوريا فى أى مناقشات". وقال الكرملين إن بوتن وماكرون ناقشا فى اتصال هاتفي، الأحد، الحاجة إلى تكثيف البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة فى شرق أوكرانيا.

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