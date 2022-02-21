لقطة مرعبة لـ"يونيس" في أوروبا.. الرافعة انهارت وقتلت العمال

رصدت الكاميرات لقطة مرعبة أسقطت فيها الرياح العاتية رافعة بناء ضخمة يبلغ طولها 30 مترا، أثناء العاصفة "يونيس" التي ضربت أوروبا.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت أوروبا لسلسلة من العواصف في الأيام الماضية، ووصلت سرعة الرياح في بريطانيا أثناء العاصفة "يونيس" لنحو 200 كيلومتر في الساعة.

ووقعت حادثة سقوط الرافعة الضخمة في موقع بناء بمدينة كراكوف ببولندا.

ورصد شريط فيديو لحظة لحظة سقوط الرافعة، حيث كانت الشظايا تتطاير في السماء من شدة الرياح، وكأن إعصارا ضرب المنطقة.

وأدت الحادثة إلى مقتل عاملين كانا في موقع البناء وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب تقارير محلية، فقد كان أحد العمال يعمل على سطح مبنى قيد الإنشاء، بينما كان الثاني على الأرض.

وكانت الرافعة خارج الخدمة وقت العاصفة، حيث سجلت خدمة الأرصاد الجوية البولندية سرعة رياح بلغت حوالى 65 كيلومترا في الساعة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في سبب الحادث وما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير السلامة قبل الظروف الجوية القاسية.