الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 195 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 101 قبل يوم.

وسجلت الصين 38 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 39 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 107851 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.