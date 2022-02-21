البحرية الروسية تبحث عن غواصات العدو

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه "تم التأكيد على أن المهام الرئيسية فى هذه المرحلة من التمرين هى البحث عن غواصة وهمية للعدو وتعقبها، وتنظيم تبادل مستمر للبيانات حول مناورة الهدف"، موضحة أن العملية تأتى كجزء من المناورة البحرية التى يقودها القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاى إيفمينوف.
وبحسب البيان، "قامت مفارز السفن الحربية التابعة لأساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود، بالإضافة إلى الطائرات المضادة للغواصات التابعة للطيران البحرى، بإجراءات للتحقق من عدم تعقب الغواصات الأجنبية (لها)، والبحث عنها فى المنطقة المحددة فى الأجزاء الشرقية من البحر المتوسط".
وتجرى القوات الروسية مناورات بحرية فى الجزء الشرق من البحر المتوسط منذ 15 فبراير الجارى، وحتى يوم الـ25 من الشهر نفسه.
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