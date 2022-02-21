روسيا تعلن مقتل مدنيين فى قصف لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت جمهورية لوجانسك، إنها سجلت 9 خروقات من قبل قوات كييف لاتفاقيات مينسك استخدمت فيها قذائف من عيار 120 ملم، وأضافت: "نتيجة لذلك لقى مدنيان من الجمهورية مصرعهما، ودمر مبنى سكنى بشكل كامل".
وكان المتحدث باسم شرطة جمهورية لوجانسك الشعبية، إيفان فليبونينكو، قال فى ساعة متأخرة أمس الأحد، إنه سُجل ما مجموعه 66 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار من جانب قوات كييف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين على الأقل.
وأشار إلى أن المسلحين الأوكرانيين أطلقوا النار على 24 منطقة سكنية فى الجمهورية.. كما تستخدم الأسلحة المحظورة فى اتفاقات مينسك.
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