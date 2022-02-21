خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 95 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 95 ألفا و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى آخر 24 ساعة، فى حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد.





وأفادت الوكالة فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، بأن الوكالة سجلت أيضا 45 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى مليونين و58 ألفاً و199 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و450 حالة. وارتفع عدد المصابين بكورونا فى حالات خطيرة بمقدار 41 مصابا عن اليوم السابق إلى 480 مصاباً، وهو أعلى مستوى له فى شهر منذ أن بلغ 488 مصابا فى يوم 20 يناير. وشهدت حالات الإصابة بكورونا زيادة حادة فى الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار أوميكرون فى جميع أنحاء البلاد حيث تضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا فى غضون أسبوع واحد فقط بعد تجاوز 50 ألف إصابة لأول مرة فى يوم 10 من الشهر الجارى.

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