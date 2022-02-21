عاجل- إجراء أوروبى جديد بشأن الغزو الروسى المحتمل لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتثير زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار شرقى أوكرانيا قلقًا خاصًا، وسط مخاوف من أن يستغل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الذين تدعمهم موسكو ذريعة لغزو الأراضى الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقى وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، مع نظراءه فى الاتحاد الأوروبى على مائدة إفطار، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين التدهور المتسارع فى الموقف الأمنى بجمهورية البوسنة والهرسك، والتى تمر بأسوأ أزمة سياسية فى البلاد منذ نهاية الحرب البوسنية عام 1995.

كما يناقش وزراء الاتحاد الأوروبى الموقف الأمنى فى جمهورية مالى، حيث يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينهى مهمته فى تدريب قوات الجيش فى مالى الواقعة غرب إفريقيا، فى أعقاب الانقلاب العسكرى الذى شهدته مؤخرًا.