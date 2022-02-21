عاجل- تهديد أوروبى جديد لـ روسيا بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل فى تصريحات صحفية أدلى بها قبل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، أن أوكرانيا تشعر بالتهديد الروسى ولكنها غير متوترة، مؤكدا فى نفس الوقت أنه سيتم التركيز على الوصول لحل دبلوماسى لأزمة كييف.
وتابع بأن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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