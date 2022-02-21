عاجل- تقارير استخباراتية تكشف مفاجأة بشأن غزو روسيا لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت بيلاروسيا، قد أعلنت أمس الأحد، استمرار المناورات العسكرية المشتركة مع روسيا على أراضيها، والتى كان مقررًا لها أن تنتهى أمس، وذلك فى ظل تصاعد التوتر فى أوكرانيا المجاورة.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.