بسعر الكاش للسعوديين والمقيمين.. بهذه الشروط قسط مشترياتك من اكسترا السعودية 2022

قسط مشترياتك من اكسترا بسعر الكاش، فاكسترا من كبرى الشركات الإلكترونية، والتي تقوم بتقديم خدماتها لقطاع كبير من عملاء المملكة، من المواطنين والمقيمين بالدولة، وتقوم الشركة في عملها على إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين بالدولة، للحصول على أفضل المنتجات بنظام التقسيط، ومن بين المنتجات التي تقوم الشركة بعرضها “اللابتوب والجوالات والأجهزة المنزلية”، وغيرها من المنتجات الرائعة، التي يمكن شرائها بنظام التقسيط المريح وبدون كفيل.

قسط مشترياتك من اكسترا بسعر الكاش

نشرت شركة اكسترا على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدوينة تكشف لعملائها من خلالها، عن عرض جديد لشراء منتجات اكسترا بسعر الكاش، وبحسب ما نشرته الشركة، فإن العروض متاحة للعملاء من حاملي البطاقات الائتمانية، للبنوك المقبولة من الشركة بحسب الإعلان التالي:

التقديم والحصول على منتجات اكسترا بالتقسيط

تقوم شركة اكسترا بطرح مختلف منتجاتها الرائعة بنظام التقسيط من خلال برنامج تسهيل، والذي طرحته الشركة لعملائها ليتمكنوا من خلاله، من تقديم الطلب والحصول على المنتجات بالتقسيط، وللتقديم على أي منتج، يجب على العميل اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة تسهيل. قم بالنقر على قدم طلبك الآن. قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال البيانات المطلوبة للتقديم. قم بالنقر على الخطوة التالية. قم باستكمال باقي الخطوات واتباع التعليمات حتى الانتهاء من تقديم الطلب.

شروط التقسيط من اكسترا

تقوم شركة اكسترا بمنح عملائها فرصة تقسيط الأجهزة والمنتجات المعروضة، وفق عدد من الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع العملاء المتقدمين حتى يتم الموافقة عليهم، ومن بين الشروط التي يجب مراعاة توافرها الآتي: