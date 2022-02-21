نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً” الآن موعد مباراة الشباب والأهلي في الكأس اليوم والتشكيل المتوقع التكافؤ سيد الموقف في الكأس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والأهلي في الكأس اليوم، من أهم اللقاءات التي تترقبها جماهير الكرة السعودية، اللقاء في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خام الحرمين الشريفين، والذي تقام به اليوم 4 مباريات هامة يأتي على رأسها ديربي الكرة السعودية، مباراة الكبيرين النصر والهلال، والتي سوف يسبقها احتفالات كبرى بمناسبة يوم التأسيس السعودي، اللقاء مقرر له أن يقام على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

الفريقين اليوم يلعبان بهدف مشترك وهو الفوز والصعود إلي الدور التالي دور نصف النهائي، والاستمرار في المسابقة، ومن ضمن المباريات التي ستجرى في نفس الدور اليوم مباراة التعاون والاتحاد، وهي مواجهة قوية أيضاً نظراً للندية التي تشهدها مباريات الفريقين، ومن خلال موقعكم ثقفني اليوم سنقدم لكم تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في بطولة كأس الملك، والتشكيل المتوقع للفريقين وموعد اللقاء بتوقيت معظم الدول العربية.

عد تنازلي لمواجهة الشباب والأهلي اليوم

موعد مباراة الشباب والأهلي في الكأس

17.40 : بالتوقيت العالمي جرينتش.

18.40 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.40 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.40 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

21.40 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للشباب ضد الأهلي

حراسة المرمى :- فواز القرني.

خط الدفاع :- أحمد شراحيلي، متعب الحربي، إياجو سانتوس، فواز الصقور.

خط الوسط :- تركي العمار، حسين القحطاني، الفريد نداي، إيفر بانيجا.

خط الهجوم :- كارلوس جونيور، لوسانو فييتو.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الشباب

حراسة المرمى :- محمد الربيعي.

خط الدفاع :- اليوسكي، فهد الحمد، محمد المجحد، بيريرا.

خط الوسط :- فران كوم، كارلوس أدواردو، فيليب.

خط الهجوم :- عبد الرحمن غريب، عمرو السومة، إيمن يحيى.

تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في الكأس

التكافؤ هو سيد الموقف بين الفريقين في مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 10 مباريات، فاز كل فريق في 5 مباريات، وسجل الشباب 15 هدف في مرمى الأهلي، بينما سجل الأهلي 9 أهداف في شباك الشباب.

موعد مباراة الشباب والأهلي والقناة الناقلة