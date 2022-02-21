كيفية التسجيل في منصة ابشر وأهم الخدمات التي تقدمها المنصة

تحرص الحكومة السعودية على تسهيل جميع الإجراءات والمعاملات التي يحتاجها المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة لهذا قامت الدولة بتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية وبرامج الدعم، ومن بين هذه الخدمات نتحدث عن خدمة أبشر وهي من أهم الخدمات الموجودة عبر المواقع الإلكترونية، حيث يتم من خلالها عمل جميع الإجراءات والخدمات الخاصة بوزارة الداخلية السعودية والجوازات والعديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة للذهاب والتنقل بين مكاتب العمل والخدمات.

طريقة التسجيل في منصة أبشر

أولاً يقوم المستخدم بالتوجه لموقع وزارة الداخلية السعودية عبر الرابط التالي https://www.moi.gov.sa ثم النقر على مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية للموقع.

يتطلب التسجيل إضافة رقم الهوية الوطنية للمستخدم أو رقم الإقامة في حالة الأسخاص المقيمين ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الشخصية يرجى كتابتها بطريقة صحيحة.

الإطلاع على شروط التسجيل والموافقة عليها ثم قم بالضغط على موافق وسوف يقوم الموقع بإرسال رمز التسجيل في رسالة نصية لرقم هاتف المستخدم، ويتم كتابة تلك الرمز ورقم الهوية من جديد في خطوة تأكيد طلب التسجيل.

سوف ينتقل الموقع بالمستخدم لصفحة جديدة تتضمن إستمارة يتم وضع جميع بيانات المستخدم الشخصية خلالها مع مراعاة تذكر كلمة المرور حتى يتم الدخول بها مجدداً.

خطوات تحديث رقم الهاتف في أبشر

تعتمد منصة أبشر على رقم هاتف المستخدم لهذا من أهم ما يسعى اليه المستخدم تحديث رقم الهاتف الموجود عبر المنصة، وفيما يلي سوف نوضح طرق وخطوات عملية تحديث رقم الهاتف:

تحديث رقم الهاتف عن طريق الإنترنت

التوجه للموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول.

النقر على خدمات الأفراد ثم قم بإختيار الخدمات الذاتية المتاحة عبر الموقع.

قم بإختيار رقم الهاتف من بين الخيارات المتاحة حتى يتمكن المستخدم من تحديث الرقم الخاص به وفور الإنتهاء يقوم بالضغط على حفظ.

سوف يقوم الموقع بإظهار جميع بيانات المستخدم عبر منصة أبشر وتتضمن رقم الهاتف المحدث.

تحديث رقم الهاتف عن طريق الهاتف الجوال