نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم يومين احتفالًا بيوم التأسيس.. 51 يوم إجازة لطلاب المدارس في السعودية الفترة المقبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وكالة تعليق الدراسة بالمملكة، أن الطلاب بالمدارس السعودية، سيحصلوا بالفترة المقبلة، على عدد من الإجازات بإجمالي 51 يوم، ومن جانبها، كشفت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد الاختبارات النهائية، التي سيخضع لها الطلاب بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1443، وقالت الوزارة أن الطلاب سيخضعوا لاختبارات شفهية وتحريرية، لكل منها جدول محدد للطلاب، ويأتي هذا في ظل حرص الوزارة على إعلام الطلاب قبل مواعيد الامتحانات بفترة، ليتسنى لهم التحضير للاختبارات بشكل جيد، والحصول على أعلى الدرجات.

51 يوم إجازة لطلاب المدارس

يحصل طلاب المدارس بالمملكة العربية السعودية بحسب ما كشفت عنه وكالة تعليق الدراسة، على عدد إجازات بالفترة المقبلة، بإجمالي 51 يوم إجازة، وأضافت الوكالة أن الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب بتلك الفترة، موزعة بواقع، يومين إجازة يحتفل الطلاب خلالهم بمناسبة يوم التأسيس، وتكون الفرصة سانحة أمامهم للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المملكة، بالإضافة إلى ثلاثة أيام يحصل عليها الطلاب، كإجازة نهاية أسبوع مطولة.

وأضافت الوكالة، إلى أن الطلاب سيحصلوا بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني على 18 يوم إجازة، بينما بعد نهاية الفصل الدراسي الثالث، سيحصل الطلاب على 28 يوم إجازة، وتقوم وزارة التعليم السعودية في هذا العام، بتطبيق نظام جديد للعام الدراسي، يقوم على ثلاث فصول دراسية بدلًا من اثنين، وكشفت الوزارة في وقت سابق، أن هذا النظام يتيح للطلاب، الإطلاع على كمية أكبر من المناهج والمعلومات الدراسية.

مواعيد امتحانات نهاية الفصل الثاني

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التعليم السعودية قد كشفت عن مواعيد الامتحانات التي سيخضع لها الطلاب، بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1443، وقالت الوزارة أن اختبارات المواد العلمية والشفهية واختبارات مواد التقويم التكويني، من المقرر أن تبدأ بحسب الخريطة الزمنية الصادرة عن الوزارة يوم 26 رجب الجاري 1443، وستكون تلك الاختبارات ضمن اليوم الدراسي.

بينما على الجانب الآخر، سيتم البدء في الاختبارات التحريرية، والتي سيتم تنظيمها بالنظام الحضوري، بداية من يوم الأحد الموافق 3/8/1443، وسيستمر عقد الامتحانات وفق الجدول، حتى تنتهي بحلول تاريخ 7/8/1443، وتحرص الوزارة على الكشف عن مواعيد الامتحانات للطلاب بشكل مبكر، ليتسنى لهم الإعداد لها بشكل جيد.