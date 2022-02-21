طال انتظارها.. توضيح عاجل من توكلنا بشأن خدمة جديدة في التطبيق

تطبيق توكلنا من التطبيقات الهامة، التي تعيب وزارة الداخلية بالمملكة وغيرها من الجهات الرسمية بالدولة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالشروط والضوابط الصحية المعلنة من الجهات الصحية، بهدف حماية المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة من خطر الإصابة بعدوى كورونا المستجد، وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت التطبيق للمرة الأولى بالتزامن مع بداية الأزمة، وتم تخصيصه وقتها لمنح المواطنين والمقيمين تصاريح خروج وقت حظر التجوال، وبعد انتهاء تلك الفترة، عمدت الجهة المسؤولة إلى تحديث التطبيق وإضافة المزيد من الخدمات، آخرها خدمة الإطلاع على متطلبات السفر واستعراض ما تقوم الدولة بتطبيقه من اشتراطات صحية تتعلق بعدوى كورونا.

استعراض متطلبات السفر على توكلنا

وكان تطبيق تطبيق قد كشف مؤخرًا على منصته الرسمية، عن طرح خدمة جديدة يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، موضحًا أن الخدمة تتيح للمستفيد الإطلاع على جميع متطلبات السفر الصحية، بالإضافة إلى معرفة كافة التفاصيل الصحية المتعلقة بعدوى كورونا المستجد، وكان التطبيق قد كشف كذلك عن الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول للخدمة والاستفادة منها، وهي تتضمن الآتي:

قم بالدخول على تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول. قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد المسجل على التطبيق. قم من بين قائمة الخدمات، بالدخول على خدمة متطلبات السفر الصحية. قم من الخريطة التي سيتم فتحها، بتحديد الدولة التي ترغب في السفر إليها. قم بالنقر على ” عرض تفاصيل وشروط السفر الصحية للدولة”.

تحديث التطبيق والحصول على النسخة الجديدة

وكان تطبيق توكلنا قد وجه جميع المستخدمين المسجلين على التطبيق بحسابات مفعلة، بضرورة تحديث التطبيق والحصول على النسخة الأحدث، التي يمكن من خلالها الاستفادة بجميع الخدمات التي تمت إضافتها حديثًا على التطبيق.

ويقوم تطبيق توكلنا بالإضافة لتلك الخدمة، بإتاحة العديد من الخدمات الهامة، أبرزها عرض الحالة الصحية للمستفيد، والتي تعتبر من أهم الشروط للدخول الأماكن الخدمات والأماكن العامة بالدولة، وتتوقف الخدمة عن العمل في حال كانت نسخة التطبيق لديك قديمة أو غير محدثة، ولهذا فإن تحديث التطبيق بصورة دورية هام جدًا، لضمان استمرار حصولك على الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إضافة المزيد من الخدمات التي تقوم الجهات الرسمية بالدولة بإضافتها على التطبيق.