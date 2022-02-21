جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، نظيرتها الشمالية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واختيار طريق الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، وسط تكهنات بأن بيونج يانج قد تستأنف تجاربها الصاروخية بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين.





وأكد المتحدث باسم الوزارة "لى جونج-جو" -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات. وكانت كوريا الشمالية قد صعدت مؤخرًا الموقف، بسلسلة من التجارب الصاروخية، كما ألمحت إلى إمكانية الرجوع عن تعهدها المستمر منذ سنوات بوقف التجارب النووية والصواريخ طويلة المدى وسط تأزم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وأجرت كوريا الشمالية سبع جولات من التجارب الصاروخية فى شهر يناير الماضي، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية التى استمرت خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول تدعو بيونج يانج للعودة إلى طاولة الحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.