عاجل- انفجار قرب مطار دونيتسك شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن جمهوريتا لوجانسك ودونيتسك أعلنتا قبل وقت سابق من اليوم، عن وقوع ضحايا فى صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، والروسية فى جنوب شرق أوكرانيا.

وهاتان المنطقتان تؤيدان روسيا ومدعومتان من موسكو حيث تشهدان مواجهة مع الجيش الأوكرانى منذ ثمانى سنوات.